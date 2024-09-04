Надежный майнинг: в Бурятии запустят крупнейший центр обработки данных

В РФ уже можно расплачиваться криптовалютой за ввозимые в страну товары. Следующий шаг — обеспечить оборот цифровой валюты и создать соответствующую инфраструктуру.

Технологии для зарубежных переводов у России уже есть — безопасные сделки проводят с криптовалютой.

По ее добыче наша страна занимает второе место в мире. Но для расчетов внутри России еще нужно доработать инфраструктуру. О будущем отрасли и значении цифровой валюты сегодня говорили на полях Восточного Экономического форума. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет о деталях.

Расплачиваться криптовалютой за ввозимые в Россию товары уже можно, а вот как обеспечить оборот цифровой валюты в стране и создать соответствующую инфраструктуру — сейчас просчитывают Минфин и ЦБ, а участники рынка обсуждают на Восточном экономическом форуме. Создание отечественной криптобиржи подтолкнет развитие рынка.

«По нашим оценкам, ежегодный прирост 50 миллиардов налогов. Это зарплаты на местах — это магнит, центр притяжения молодежи», — сказал директор Ассоциации промышленного майнинга.

Только за прошлый год российские майнеры добыли 54 тысячи биткойнов, или 3,5 миллиарда долларов! И это только одна из криптовалют, котирующихся на рынке. Сегодня Россия занимает второе место на рынке майнинга, и по темпам роста объемов производства обгоняет США.

А после того, как Владимир Путин в августе подписал законы, первый из которых регулирует отрасль, а второй разрешает рассчитываться криптовалютой за импорт — спрос на оборудование для дата-центров вырос минимум в три раза. Это говорит не только о наращивании объемов мощностей. Но и о развитии смежных IT-технологий.

«Майнинг вообще по определению находится на пересечении финансов, IT и энергетики. Эти отрасли начнут расти, развиваться за счет развития майнинга. В IT — это фундамент для развития искусственного интеллекта, это фундамент для приобретения новых кадровых экспертиз, для развития кадрового потенциала», — сказал основатель и гендиректор BITRIVER Игорь Рунец.

Становление майнинга как отрасли промышленности обеспечивает и финансовый, и технологический суверенитет страны. Президент Владимир Путин неоднократно говорил о важности цифровых активов в экономике. Для безусловного мирового криптовалютного лидерства у нас есть все — доступная энергия, высококвалифицированные специалисты.

Уже этой осенью в Бурятии откроется крупнейший в Дальневосточном федеральном округе дата-центр — полноценное промышленное производство с десятью цехами на 100 мегаватт. И спрос на эти технологии будет только расти. Ведь используя криптовалюту, международные платежи можно проводить без оглядки на санкции.

«Мы уходим с помощью распределенной финансовой системы, с помощью цифровых валют мы уходим от финансовой системы, в которой доминирует одна страна, в которой доминирует одна национальная валюта. Поэтому, безусловно, это абсолютно новый уровень, это новый уровень доверия и взаимодействия между партнерами», — сказал основатель и гендиректор BITRIVER Игорь Рунец.

По оценкам ЦБ — первые трансграничные платежи в криптовалюте пройдут уже в этом году.

«Все участники рынка настроены очень оптимистично. В контуре ближайших пяти лет — промышленный майнинг — стремительно вырастет и станет флагман всей IT-отрасли России», — отметил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.