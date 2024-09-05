Путин на полях ВЭФ назвал слагаемые успеха для Дальнего Востока

Большая международная программа сегодня была на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Туда приехали представители 76 государств. График очень напряженный, но даже небольшие заминки, случавшиеся во время встреч, подчеркивали рабочую атмосферу.

Например, в начале беседы Владимира Путина и заместителя председателя КНР, сломался электронный переводчик. Проблему решил сам президент.

«Перевод идет? Раз-два-три? Садись сюда. Старым дедовским способом», — подозвал Путин переводчика.

Человек оказался надежнее машины. Хотя именно с осмотра техники начал этот день глава государства. Он поднялся на борт корвета, который был специально построен для Тихоокеанского флота. За этим наблюдал обозреватель "Известий" Николай Иванов.

Президентский катер «Ураган» пришвартовался к борту корвета «Резкий» в пункте базирования Приморской флотилии. Военный корабль введен в эксплуатацию только год назад. Может вести бой с надводными и подводными целями. Но военные задачи не отменяют быт. И Президент РФ Владимир Путин это знает.

«В зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота России. Вы знаете, я недавно разговаривал с командиром бригады 155-й. Он человек скромный, вопросов бытового характера не ставил, тем не менее они, безусловно, есть. Это и рабочие места для членов семьи, и другие бытовые вопросы. Прежде всего вопросы, связанные с обеспечением жильем», — сказал Путин.

«Новые дома строят целевым образом, — отвечают президенту, — для военнослужащих конкретных подразделений». Путину важно, чтобы военные моряки не переживали: в любом дальнем походе их тыл надежно прикрыт.

«Всем бойцам — самые наилучшие пожелания. Я очень на них надеюсь. У них очень ответственная задача сейчас», — отметил российский лидер.

А это Владимир Путин в бинокль рассматривает площадку под будущую верфь. Здесь будут строить не военные, а гражданские суда.

Такое пристальное внимание к судостроению понятно: Владивосток — ворота в Азию. Если смотреть совсем широко — конечный пункт Северного морского пути. Нужно во что бы то ни стало ускорить транспортное сообщение с Азией и Глобальным Югом. Их представители тоже здесь, на форуме.

Встреча с заместителем председателя КНР на полях Восточного экономического форума началась с заминки. Электронный переводчик сломался. Пришлось звать синхронистов — человек надежнее.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики, господина Си Цзиньпина. Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшней встречи, завтрашней совместной работы на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», — отметил Путин.

«ВЭФ уже стал важной экономической площадкой для обсуждения всех вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высоко оцениваем роль и авторитет данного форума», — сказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

В гостях у президента РФ Владимира Путина делегация из Малайзии. Страна состоит в АСЕАН — объединении, которое представляет пятую экономику мира. Подает заявку в БРИКС. И очень хочет наращивать товарооборот с Россией. Это при том что на АСЕАН Запад оказывает максимальное давление за дружбу с Москвой. Так же Европа и Штаты поступают с Сербией. За то, что Белград отказывается присоединяться к русофобской кампании. Владимир Путин на полях форума встретился с вице-премьером республики. Россия открыта всем, кто хочет сотрудничать по-честному.

«Россия предлагает миру наработки и технологические решения практически во всех сферах жизни: роботы, ледоколы, атомные станции. Медицинские инновации — от вакцин и передовых методов диагностики до реабилитации тяжелых больных. Удобные транспортные маршруты: Северный морской путь, БАМ, Транссиб, коридор Север — Юг. Поэтому здесь так много иностранных гостей», — рассказал обозреватель Николай Иванов.

На Дальнем Востоке комфортные условия для ведения бизнеса: здесь существуют территории опережающего развития. Резиденты ТОР получают льготное налогообложение, всяческие бонусы. Владимир Путин запускает с острова Русский сразу три новых крупных предприятия в режиме телемоста: завод пластиковых труб, горнообогатительный комбинат в Бурятиии, угольный терминал в порту Суходол. Президент заметил: «Порт угольный, а пыли — ноль».

«Оборудование закупали еще до введения санкций, но программное обеспечение — наше, российское, сделано российским простым парнем с фамилией Тетельбаум», — сказал генеральный директор ООО «Морской порт «Суходол» Сергей Кропотов.

«Понятно, молодец парень, с хорошей русской фамилией. Это очень важная составляющая всей конструкции», — ответил на это Путин.

Президент встречается с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Разговор «на ногах» — о чем угодно. Зампред правления Сбербанка говорит: «Проблема многих больших проектов сегодня — высокая ставка по кредитам».

«Если Центробанк снизит так называемый риск –вес для кредитов –на развитие инфраструктурных проектов, то это снизит нагрузку на капитал банков, банки тогда смогут понизить центральную ставку. Это понижение будет небольшим, но тем не менее это важно», — рассказал зампред правления Сбербанка Алексей Ведяхин.

«Нужно, чтобы Герман Оскарович в деловом диалоге пообсуждал этот вопрос, я готов поучаствовать в качестве посредника. Они знают друг друга уже много лет, говорят на своем птичьем языке достаточно уверенно, но на самом деле я поддерживаю», — заметил президент.

На совещании по инфраструктуре Дальнего Востока Владимир Путин называет слагаемые успеха для региона: обеспеченность энергией, дешевые авиаперевозки, расширение существующих торговых путей и развитие новых.

«Мощное конкурентное преимущество Дальнего Востока — это близость к международным логистическим маршрутам, включенность в глобальную систему движения товарных потоков. Поэтому все наши планы по развитию транспортных коридоров на Дальнем Востоке должны быть увязаны и с проектами по освоению Северного морского пути», — сказал Путин.

Во Владивостоке глубокая ночь. Днем — ключевое событие форума — пленарное заседание, где выступит президент.