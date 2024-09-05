Живая сила и техника ВСУ в курском приграничье разбиты. Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Опубликовано видео удара экипажем Су-34 по технике ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают выдавливать противника.

Экипаж Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений противника в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Снаряды попадают точно в цель, и это подтверждает разведка. После уничтожения личного состава и техники ВСУ экипаж вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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