ВС РФ нанесли удар по украинским боевикам на большом расстоянии. Лучшее видео из зоны СВО

Мощная пушка М-46 предназначена для борьбы с танками, минометами и артиллерией врага.

Артиллеристы группировки войск «Восток» с большого расстояния атаковали подразделения и технику ВСУ в районе Угледара в ДНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

При выполнении боевой задачи военнослужащие использовали 130-миллиметровые артиллерийские орудия М-46. Максимальная дальность стрельбы из него составляет 27 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.