«Сосисочки и арбузики»: как маленьких нерп спасают от гибели в Петербурге

На территории «Водоканала» в Северной столице появился самый настоящий центр реабилитации.

Своим профессионализмом и, главное, небезразличием они уже спасли почти две сотни редчайших млекопитающих: круглую дату отмечает Фонд друзей балтийской нерпы.

Десять лет назад активисты и зоозащитники взяли шефство над ластоногими детенышами, которые отбились от родителей в Ладожском озере.

В наши дни из-за потепления лед сходит очень быстро, а потому беззащитных детенышей может унести на льдине всего через несколько часов после рождения. Шансов выжить в таких условиях у них практически нет.

«Вот видите, этот тюлень похож на сосисочку, значит, он больной, худой и ему нужна помощь. Если он кругленький как арбузик, то значит, с ним все хорошо, все в порядке и помощь ему не нужна», — объясняет основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

«Вот так и требуют. Хлопают по ласте. Пытаются изобразить, что нападут на нас. Забрызгать водой. У нерп это — жест крайнего неуважения. Он сейчас злится, потому что видит, что принесли рыбу, а рыбу эту не даем», — отмечает основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Рыбная диета, витамины, свой бассейн, дорогое оборудование — на территории петербургского «Водоканала» появился самый настоящий центр реабилитации. В этом году ластоногих пациентов оказалась особенно много. На волю после лечения специалисты выпустили в Ладогу почти три десятка краснокнижных нерп.

Некоторые нерпята настолько привязываются к людям, что во время так называемого «выпускного» отказываются уплывать и возвращаются на берег. Только в этом году было несколько подобных случаев.

Но со временем воспитанники все-таки покидают своих спасителей и отправляются в самостоятельную взрослую жизнь в дикой природе.