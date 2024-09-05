Сводный хор Владивостокской епархии выступил на ВЭФ-2024

Сводный хор Владивостокской епархии выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Выступление прошло в главном корпусе кампуса ДВФУ, где была прекрасная акустика, позволившая гостям насладиться звучанием.

В хоре выступают певчие храмов Владивостокской епархии, священнослужители, а также артисты Приморской сцены Мариинского театра. Коллектив имеет в своем репертуаре не только богослужебные песнопения и духовную музыку, но и народные и патриотические песни.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».