Сводный хор Владивостокской епархии выступил на ВЭФ-2024

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Концерт состоялся на главной лестнице кампуса ДВФУ в рамках культурного фестиваля «Владивостокские сезоны».

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

Сводный хор Владивостокской епархии выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Выступление прошло в главном корпусе кампуса ДВФУ, где была прекрасная акустика, позволившая гостям насладиться звучанием.

В хоре выступают певчие храмов Владивостокской епархии, священнослужители, а также артисты Приморской сцены Мариинского театра. Коллектив имеет в своем репертуаре не только богослужебные песнопения и духовную музыку, но и народные и патриотические песни.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Тема:
ВЭФ-2024
5 сент
На ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции
5 сент
На ВЭФ-2024 обсудили роль поддержки государства в развитии цифровых платформ
5 сент
«Синергия между регионами»: на ВЭФ рассказали о деловом партнерстве Индии и РФ
5 сент
На ВЭФ рассказали о прогрессе в развитии территорий Дальнего Востока
5 сент
«Наша территория»: Лихачев рассказал о важности развития Северного морского пути
5 сент
Путин на полях ВЭФ назвал слагаемые успеха для Дальнего Востока
5 сент
Краснов назвал дополнительный фактор развития отношений России с Востоком
4 сент
В Минэке рассказали о субсидии на почти 66 млрд рублей по инвестпроектам ВЭБ
4 сент
На ВЭФ отметили зарождение многополярного мира в Юго-Восточной Азии
4 сент
«Сбер» оценил потребность Дальнего Востока в инвестициях в 4 триллиона рублей
+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:37
«Наш ближайший сосед»: Песков об отношениях РФ и Монголии
7:32
Угроза евразийского масштаба: чем для здоровья опасен «географический» язык
7:31
На ВЭФ рассказали о необходимости внедрения фильтров для контроля миграции
7:16
Сводный хор Владивостокской епархии выступил на ВЭФ-2024
7:00
ВС РФ нанесли удар по украинским боевикам на большом расстоянии. Лучшее видео из зоны СВО
6:48
Полицейские задержали под Челябинском курьера колумбийской наркомафии

Сейчас читают

Артиллерийская гонка: Армения усиленно перевооружается
Дороже лекарства: может ли долгий сон улучшить самочувствие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака