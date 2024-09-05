«Это большие цифры»: как будут развиваться города Дальнего Востока
До 2030 года на Дальнем Востоке будет построено 100 миллионов квадратов жилья
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Инвестиции в развитие региона обсудили на ВЭФ-2024.
Обсуждают на ВЭФ инвестиции в развитие городов Дальнего Востока. Во время сессии «Россия Дальневосточная — комплексное развитие территорий» гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко оценил потенциал региона и рассказал о реализации программы строительства жилья на пустующих землях.
«У нас до 2030 года на этих земельных участках, которые будут вовлечены в оборот, мы должны построить 100 миллионов квадратных метров. И это большие цифры. На сегодняшний день уже введено 25 миллионов квадратных метров. Это значит, что мы вкладываем туда все свои инструменты: инфраструктурные облигации, проектное финансирование», — отметил Мутко.
40% квартир в новостройках края уже распроданы. А это значит, что люди не хотят переезжать на новое место. Ранее Владимир Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет сохранена и даже расширена.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
- 5 сент
- «Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»
- 5 сент
- «Безусловный разворот»: на ВЭФ обсудили отношения России со странами Азии
- 5 сент
- Данные объективны: Путин рассказал, как часто получает доклады о ситуации на СВО
- 5 сент
- Путин: одна из главных задач — повышение рождаемости в России
- 5 сент
- Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных технологиях
- 5 сент
- Россия выступает за создание двух государств в конфликте Палестины и Израиля
- 5 сент
- Путин: Россия не отказывается от транзита своего газа через Украину
- 5 сент
- Путин раскрыл детали работы по обмену заключенных между Россией и Западом
- 5 сент
- Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
- 5 сент
- Высочайшая степень доверия: на ВЭФ оценили сотрудничество России и Китая
Читайте также
49%
0.32 98.07
0.26
Нашли ошибку?