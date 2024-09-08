Почему падение Берлинской стены 30 лет назад не привело к единой Германии

«Светофорная коалиция» с оглушительным треском проиграла региональные выборы, выведя на улицы жителей Дрездена, Лейпцига и Эрфурта, протестующих против успеха крайне правых в восточной части страны.

О том какие сюрпризы могут преподнести региональные выборы всю неделю удивлялись в Германии. В минувшие выходные в двух землях, по-нашему областях, Саксония и Тюрингия с оглушительным треском проиграли представители трех партий, которые сейчас управляют страной, так называемой «светофорной коалиции». «Светофору» грозит развал, а значит и отставка несчастливого канцлера Шольца.

При этом победу празднуют те, кто выступает за нормализацию отношений с Россией и прекращение поставок оружия Украине. Не то, чтобы они нас так нас любят, чисто с прагматической точки зрения без русского газа и нефти немецкая экономика загибается. Не верите? Спросите Volkswagen. Впервые за свою почти 90-летнюю историю этот крупнейший производитель автомобилей в стране, заявил о намерении закрыть заводы на родине. Какие именно не уточнили. Но до последнего времени у концерна из 650 тысяч сотрудников почти половина трудилась именно в Германии. Сейчас это стало нерентабельным.

Есть и другая причина, о которой в Германии не принято громко рассуждать. Все протестные регионы — Саксония, Тюрингия, Бранденбург расположены на территории бывшей ГДР. Где, как оказалось, живут конечно немцы, но по-прежнему не такие немцы, как на Западе.

И здесь не стоит искать заговоров и «руку Москвы». Германия была слеплена из десятков пестрых графств, герцогств и княжеств, где исторически одни дружили с французами, другие с англичанами, а на Востоке с ближайшими соседями славянами, поляками и русскими прежде всего. Веками! Смотрите, начиная с Петра Первого и до Николая Второго у всех российских императоров и многих их братьев были немецкие жены с добавлением польских и датских кровей. Но немки у всех. Одна из величайших правительниц России Екатерина Вторая — это же княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская в девичестве. И она тоже из ГДР.

Почему падение Берлинской стены 30 лет назад не привело к унификации «осси» и «есси» в одну немецкую нацию, разобрался Виталий Чащухин.

Выборы-потрясение, всю неделю Германия гремит и взрывается. Одни немцы погружают в хаос улицы Дрездена, Лейпцига и Эрфурта, протестуя против исторического успеха крайне правых в Саксонии и Тюрингии. Другие именно такую «Альтернативу для Германии» себе и представляли, и с позором изгнали со своей территории всех, кто входит в нынешнюю правящую коалицию во главе с канцлером Шольцем. Итоги выборов в этих мятежных регионах как незримая стена, снова расколовшая страну на две половины.

Лучшая иллюстрация упадка — происходящее на заводах группы Volkswagen. Толпы разгневанных рабочих врываются в кабинеты начальства, требуют руководство к ответу. На этой неделе стало известно, что автогигант не просто должен потуже затянуть пояса, а закрыть сразу два завода и принудительно уволить 110 тысяч сотрудников.

На производстве в Цвиккау рабочие блокируют проходную, поджидая приезда босса Volkswagen. Вот так теперь гудят автомобильные заводы в Германии.

Посреди некогда благополучной Германии уже возникает самая настоящая депрессивная глубинка, как, например, эта тюрингская деревня Карлсдорф. При том, что население, по здешним меркам, самый настоящий средний класс: владельцы компаний, рабочие, фермеры. Но единственный подъем, которые они испытывают, разве что вот этот в гору, когда уезжаешь отсюда.

«Проблема очевидна, и она кроется в тех шагах, которые делают наши руководители. А раз нас в Германии не выбирают, то мы не выбираем их в ответ», — объясняет местный фермер.

С таким настроением других результатов и ожидать не стоило — за «Альтернативу для Германии» и здесь голосовали, что называется, всей толпой: у партии Шольца всего один единственный голос, у Зеленых — вообще ноль.

А федеральное правительство только лепит свои обещания. Причем, в буквальном смысле, как на этом старом деревянном фонарном столбе. Мол, еще немного и сюда придут инвестиции, но вот в данном случае, чтобы привести, наконец, современные технологии в уличное освещение и в этой деревушке.

А вот инвестиции в сельскую канализацию, например, уже за счет граждан по десять тысяч евро с дома — вынь да положь. Так не потому ли первым делом они, в итоге, взялись за политическую очистку своих территорий.

«Мы разделены на 1500 частей, мы полностью разделенное общество во многих вопросах. Нация больше не является нацией», — заявляет политолог Кристоф Херстель.

Свернуть с этого пути можно только кардинально изменив курс. Лидер «АдГ» в Тюрингии Бьерн Хекке прямо в день голосования демонстративно приезжает на избирательный участок на «Ладе-Нива», он дает понять, что за правым поворотом в Германии может последовать еще и обратный разворот в сторону Москвы.

«Люди больше не хотят деиндустриализации Евросоюза, иммиграции, мультикультурализма и военной риторики. И сегодня люди сказали всему этому «нет», — уверяет кандидат от партии «АдГ» Бьерн Хекке.

Антивоенная повестка одна из ключевых на выборах, даже Непримиримые правые и левые как никогда сблизились именно по этому вопросу.

«Немцы хотят мира, хотят сохранить деньги налогоплательщиков в Германии и не отдавать их Украине», — уверяет член палаты депутатов Берлина от партии «АдГ» Гуннар Линдеманн.

И как же удивительно, что за призывы изменить политику «Альтернативу для Германии» сравнивают буквально с нацистами. Хотя куда больше вопросов возникает к министру обороны ФРГ, который открыто на встрече с Зеленским в Рамштайне радуется немецким танкам на русской земле.

«Хотел бы пожелать Вам удачи и, конечно же, поздравить с успехом в Курске», — восклицает министр обороны Германии Борис Писториус.

Первая, аж, за три месяца встреча западного альянса в действительности подводит черту под летней кампанией и как будто бы наметила только политическую осень.

Такой же прохладой повеяло и от Германии. Новые подробности подрыва «Северного потока» и непосредственного участия в этом украинцев дают, наконец, Шольцу полное право побыть той самой «обиженной ливерной колбасой», как его однажды назвал украинский посол.

«Шольц должен был бы задать вопросы, настоять на выяснении обстоятельств и потребовать расследования, но я почти готов поручиться, что этого не произойдет», — заявляет депутат Бундестага Штеффен Котре.

Как, впрочем, и рейтинг у самого Шольца и всех входящих в правительство партий, в одночасье рухнувших на первых же состоявшихся в Германии выборах.