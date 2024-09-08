Против Моргенштерна* возбудили уголовное дело

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 120 0

Если артист вернется в Россию, его может ждать тюрьма.

Против Моргенштерна* возбудили уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM / Андрей Эрштрем

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Против рэпера Алишера Моргенштерна*, выступающего под именем Моргенштерн, возбудили уголовное дело. Причина — неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы страны.

«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», — говорится в материале.

Кроме того, источник агентства рассказал, что беглый артист долгое время не маркировал пометкой иноагента свои посты и видео в Telegram и на YouTube. Если Моргенштерн вернется в Россию, его ждет наказание. Это может быть штраф до 300 тысяч рублей или даже тюремное заключение на срок до двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал Моргенштерна на 45 тысяч рублей. На тот момент решение привлечь Моргенштерна к административной ответственности было принято накануне из-за того, что текстовое указание в одном из музыкальных клипов исполнителя составило всего пять секунд вместо положенных 15. Также в тексте не было прописано полное имя рэпера.

* — признан иноагентом в России.

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