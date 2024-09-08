Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в спецоперации на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
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Тем временем российские войска продолжают выполнять задачи на поле боя.
России еще предстоит многое сделать для достижения победы в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«Еще многое предстоит сделать», — сказал официальный представитель Кремля.
Прежде командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что Россия уже победила в специальной военной операции. По его словам, россияне теперь должны сделать все для того, чтобы стать одной большой семьей, которая готова к будущим вызовам.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили склад по цеху производства новых украинских БПЛА «Паляница».
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