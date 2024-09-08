«Иду пить чай»: Самбурская поздравила Москву с праздником

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 88 0

Актриса Самбурская поздравила Москву с 877-летием

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; Telegram / Samburskaya / samburskayan; 5-tv.ru

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Знаменитость провела экскурсию по Тверской площади.

Популярная актриса и певица Настасья Самбурская поздравила Москву с Днем рождения. Об этом стало известно из ее Telegram-канала.

В этом году столица отметила свое 877-летие. В честь знаменательного события было организовано множество мероприятий. Разные части города заблестели украшениями, а толпы людей повалили весело проводить время.  

Настасья не осталась в стороне. Она назвала столицу любимым городом и поздравила ее с праздником. Актриса также помогла своим подписчикам, поделившись перечнем мест для посещения. А тех, кто не может съездить лично, взяла с собой виртуально на Тверскую площадь.

«Сегодня я иду пить чай на Тверскую площадь. Все выходные Москва празднует День города, и по всему городу подготовлены зоны с развлечениями, концертами, мастер-классами и уникальными мероприятиями. Давайте мы с вами сегодня поучаствуем в празднике и посмотрим, что подготовлено на Тверской площади», — рассказала Настасья в видео.

Благодаря Самбурской, можно было попить чай, посмотреть сувенирную продукцию и полюбоваться традиционными русскими убранствами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Настасья Самбурская выходит замуж.

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