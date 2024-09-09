Теперь нужен пятый: Погребняк раскрыла пол и имя ребенка

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 28 0

Мария Погребняк назвала нового ребенка Владимиром

Теперь нужен пятый: Погребняк раскрыла пол и имя ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Знаменитость родила четвертого ребенка от бизнесмена Игоря Головинского.

Блогер Мария Погребняк раскрыла пол и имя новорожденного ребенка. Об этом сообщает VOICE. Четвертый ребенок Погребняк родился 5 сентября. Это мальчик, его назвали Владимиром.

«Так и знала, что мальчик. За пятым пойдете? Чтобы точно девочка»,

«А Маша еще вчера случайно раскрыла пол ребенка, написала, что сыновья приехали знакомиться с братиком»,

«Ну теперь в любом случае будет пятый ребенок — девочка в семье точно нужна!», — поздравили блогера в социальных сетях подписчики.

Блогер родила четвертого ребенка от бизнесмена Игоря Головинского, с которым заключила официальный брак в конце августа этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно сколько заплатила Погребняк за роды в частной клинике. По данным СМИ, в контракт входило трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, анестезия по желанию, дежурная бригада, индивидуальные родильный блок, экстренная реанимация на всякий случай, шестиразовое питание и оформление свидетельства о рождении прямо в палате.

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