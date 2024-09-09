На границе Украины с Белоруссией собралась группировка из 14 тысяч солдат ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 53 0

Глава СБ Белоруссии Вольфович: на границе находятся около 14 тысяч солдат ВСУ

На границе Украины с Белоруссией собралась группировка из 14 тысяч солдат ВСУ

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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В Совбезе страны рассказали об усилении мер безопасности.

На территории Украины близ границы с Белоруссией расположена группировка военизированных структур численностью около 14 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, а также указал на своевременность и верность решения об усилении границы с Украиной.

По его словам, в стране были созданы разнородные группировки сил и средств и выведены в южные регионы для прикрытия мозырского, гомельского направлений, а также для поддержки пограничной службы при выполнении задач. По мнению Вольфовича, очевидно, что претензии в связи с этим от других стран говорят о неверном восприятии сложившейся ситуации.

«Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, может вызывать только легкую усмешку», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Вольфович заявил, что Белоруссия усилила границу чуть более чем четырьмя тысячами военнослужащих в то время как Украина разместила на сопредельной территории 14 тысяч. Однако Киев начал подводить солдат к рубежу два года назад, это началось далеко не сегодня.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек возможную участь украинского лидера Владимира Зеленского.

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