Расчеты «Града» помешали боевикам ВСУ закрепиться в приграничье Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Основа тактики наших артиллеристов — эффект неожиданности и точное наведение.

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения противника, которые планировали закрепиться на приграничной территории в Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В своей тактике российская реактивная артиллерия использует эффект неожиданности. Противник не знает, откуда именно прилетят снаряды. Кроме того, важную роль играет и точное наведение, которое обеспечивается расчетами БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.