В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет
Борт проводил испытательный полет.
Фото: 5-tv.ru
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В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. По информации 5-tv.ru, борт проводил испытательный полет, во время которого рухнул возле аэродрома поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области.
По предварительной информации, экипаж состоял из двух человек. Оба погибли. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
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