В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 157 0

Борт проводил испытательный полет.

В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет

Фото: 5-tv.ru

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В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. По информации 5-tv.ru, борт проводил испытательный полет, во время которого рухнул возле аэродрома поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области.

По предварительной информации, экипаж состоял из двух человек. Оба погибли. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

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