В российских школах появилась новая форма травли

Психолог дала рекомендации родителям, чьи дети подвергаются издевательствам со стороны сверстников.

В современном технологичном мире школьная травля приобрела новый формат. Теперь жертву буллинга изолируют от коммуникации со сверстниками через исключения из классных чатов и групп. Об этом сообщила педагог Виктория Подсухина в беседе с изданием Lenta.ru.

«То есть травля происходит не с точки зрения угроз, оскорблений и обзывательств, а просто с точки зрения огромного масштабного игнорирования определенной социальной группы, что тоже очень сильно влияет на состояние школьника», — объяснила специалист.

Педагог отнесла такую форму травли к кибербуллингу. Кроме игнорирования, жертву могут обзывать через оскорбительные комментарии, фото и видео. Также среди кибербуллинга распространено анонимное запугивание. Когда человеку приходят угрозы от анонимных адресантов. Таким образом происходит психологическое давление не только на личность ребенка, но и на его ответственность за родных и друзей.

По словам эксперта, любые конфликты в школах надо решать с участием педагогов и родителей. Если ситуация не меняется, то ученика лучше перевести в другое образовательное учреждение или на домашнее обучение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что делать, если ребенок издевается над сверстниками.