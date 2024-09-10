Разбившийся в Подмосковье самолет-амфибия рухнул в 250 метрах от ВПП

И начнем мы с новых деталей о сегодняшнем крушении самолета амфибии в Подмосковье. Он рухнул буквально в 250 метрах от взлетно-посадочной полосы. В кабине находились два человека, оба они погибли. Но самое странное, что за штурвалом сидел не просто профессиональный пилот, а летчик-испытатель с огромным стажем и большим налетом на разных типах воздушных судов. Что могло произойти в воздухе, выясняла на месте корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

Изначально сообщалось, что разбился обычный кукурузник, однако позже в сети стали появляться фото разбитого самолета «Алекс-251». Такие самолеты могут использовать воду как взлетно-посадочную полосу и делаются на заказ.

На борту был только экипаж — по предварительной информации — владелец самолета и летчик-испытатель первого класса Александр Иванов. По официальной версии, в 2011 году, совершая тестовый полет на Superjet 100, Иванов выполнил на пассажирском лайнере маневр «Бочка», не входивший в программу испытаний.

По нашим данным, самолет выполнял первый тренировочный полет после технического обслуживания, однако была допущена ошибка, которая могла стать фатальной.

В кадре — аэродром, с которого, предположительно вылетал самолет. Он здесь единственный. Вот взлетная полоса. Тут на одной территории находится большое количество аэроклубов и возможно «Алекс 251» принадлежал одному из них.