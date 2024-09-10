Экипажи БМП-3 взяли три «опорника» ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи БМП-3 взяли три опорных пункта ВСУ под Угледаром
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Несколько украинских боевиков сдались в плен.
Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно наступают на позиции ВСУ под Угледаром. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Морские пехотинцы взяли несколько опорных пунктов противника, а также смогли отрезать пути снабжения гарнизона ВСУ.
«Нельзя работать по одной цели, целей может быть много, противник может пойти справа и слева по флангам, поэтому стараемся наносить массовое огневое поражение по позициям», — рассказал командир группы с позывным «Криптонец».
Перед штурмом морпехи обычно сбрасывают с воздуха листовки с предложением сдаться в плен и инструкциями как это сделать.
«Пацаны, если у вас есть желание жить, подумайте — или вам лучше сохранить жизнь и сдаться, либо потом чтоб вас оплакивали родные», — обратился к сослуживцам один из сдавшихся в плен боевиков по имени Игорь.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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