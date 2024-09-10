Российские военные используют новые модификации БМП-3 в боях с ВСУ под Угледаром

Российские военные сейчас ведут активное наступление в ДНР. Появились новости о взятии крупнейшего района обороны под Угледаром. Над одной из шахт был поднят российский флаг.

Отодвигать противника помогают и модернизированные БМП-3, которые поступили на вооружение. Как показал боевой опыт, новая техника по многим параметрам превосходит американские Bradley.

О том, что сейчас происходит на передовой — в репортаже военкора «Известий» Станислава Григорьева.

Хороший совет от человека со скрытым лицом: всегда смотри на небо. И слушай! Именно оттуда на голову может свалиться вражеский беспилотник-камикадзе.

Эти леса и поля в официальных сводках именуются направлением на Угледар. Город на грани сдачи его украинскими формированиями. Но все же это очень тяжелый рубеж, бои на котором ведутся уже больше двух лет.

«Тут у каждого если спросить, то каждый поймет, что жужжит, когда жужжит, что летит и как оно летит», — говорит российский боец с позывным «Ник».

Морские пехотинцы группировки «Восток» рассказывают, как воюют уже много месяцев. И как научились проводить атаки, действуя комбинированно: сверху за полем боя наблюдает дрон, на подхвате дежурит FPV-беспилотник, пехота докладывает тяжелой технике о выявленных целях, и все вместе работают по ним.

«Пехота все видит, наблюдает. Мы стараемся с ними взаимодействовать. Более понимать, куда стрелять. На карте мы видим одно, а по факту уже другое совсем», — рассказывает командир бронегруппы с позывным «Криптонит».

Почти каждый выход в бой наталкивается на ожесточенное сопротивление. Под Угледаром со стороны ВСУ воюет много иностранных наемников. И у них хорошая артиллерийская поддержка.

«Буквально закидывали в крайних штурмах резерв, не смогли подъехать дальше, нас сразу стали обкладывать. Резерв закинули, соответственно, начали отъезжать, миномет прилетел. Тут же выход кассетки, но мы спрыгнули благополучно в окопы, укрылись», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Велес».

Стрелять в ответ у морской пехоты есть чем. На вооружение поступили новейшие модификации БМП-3. Ее основное достоинство — спаренная 100 и 30 миллиметров пушка. Она работает в одном направлении, но разными снарядами, в зависимости от обстановки.

И хотя эта машина ведет свою родословную еще с советских времен, опыт боевых действий показал: по ряду параметров она превосходит американские БМП Bradley и даже некоторые заграничные танки.