Российские военные используют новые модификации БМП-3 в боях с ВСУ под Угледаром

Эфирная новость 89 0

По ряду параметров эта боевая машина превосходит американские Bradley и другие иностранные танки.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские военные сейчас ведут активное наступление в ДНР. Появились новости о взятии крупнейшего района обороны под Угледаром. Над одной из шахт был поднят российский флаг.

Отодвигать противника помогают и модернизированные БМП-3, которые поступили на вооружение. Как показал боевой опыт, новая техника по многим параметрам превосходит американские Bradley.

О том, что сейчас происходит на передовой — в репортаже военкора «Известий» Станислава Григорьева.

Хороший совет от человека со скрытым лицом: всегда смотри на небо. И слушай! Именно оттуда на голову может свалиться вражеский беспилотник-камикадзе.

Эти леса и поля в официальных сводках именуются направлением на Угледар. Город на грани сдачи его украинскими формированиями. Но все же это очень тяжелый рубеж, бои на котором ведутся уже больше двух лет.

«Тут у каждого если спросить, то каждый поймет, что жужжит, когда жужжит, что летит и как оно летит», — говорит российский боец с позывным «Ник».

Морские пехотинцы группировки «Восток» рассказывают, как воюют уже много месяцев. И как научились проводить атаки, действуя комбинированно: сверху за полем боя наблюдает дрон, на подхвате дежурит FPV-беспилотник, пехота докладывает тяжелой технике о выявленных целях, и все вместе работают по ним.

«Пехота все видит, наблюдает. Мы стараемся с ними взаимодействовать. Более понимать, куда стрелять. На карте мы видим одно, а по факту уже другое совсем», — рассказывает командир бронегруппы с позывным «Криптонит».

Почти каждый выход в бой наталкивается на ожесточенное сопротивление. Под Угледаром со стороны ВСУ воюет много иностранных наемников. И у них хорошая артиллерийская поддержка.

«Буквально закидывали в крайних штурмах резерв, не смогли подъехать дальше, нас сразу стали обкладывать. Резерв закинули, соответственно, начали отъезжать, миномет прилетел. Тут же выход кассетки, но мы спрыгнули благополучно в окопы, укрылись», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Велес».

Стрелять в ответ у морской пехоты есть чем. На вооружение поступили новейшие модификации БМП-3. Ее основное достоинство — спаренная 100 и 30 миллиметров пушка. Она работает в одном направлении, но разными снарядами, в зависимости от обстановки.

И хотя эта машина ведет свою родословную еще с советских времен, опыт боевых действий показал: по ряду параметров она превосходит американские БМП Bradley и даже некоторые заграничные танки.

Тема:
Спецоперация
10 сент
Воевавшего за ВСУ американского наемника приговорили к 14 годам лишения свободы
10 сент
В Курской области ограничат движение транзитного транспорта через зону АЭС
10 сент
Появились кадры прилета беспилотника в районе деревни Прудки в Подмосковье
10 сент
На Украине заявили об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
10 сент
Более 380 боевиков за сутки: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
10 сент
Фиксируют и уничтожают: как российские «Грады» громят позиции ВСУ в курском приграничье
10 сент
Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
10 сент
«Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
10 сент
По 28 квадратных километров ежедневно: Шойгу о продвижении ВС России в зоне СВО
10 сент
Минобороны России сообщило о взятии Водяного и Красногоровки в ДНР
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака