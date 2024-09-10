Мужчину унесло в открытое море на самодельном плоту на Кубани

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В регионе действовало штормовое предупреждение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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В Краснодарском крае спасли пожилого мужчину, которого унесло в открытое море на самодельном плоту. Пострадавшего обнаружили в пяти километрах от берега. Операция осложнялась сильным ветром.

В регионе действовало штормовое предупреждение. Благодаря работе спасателей, пенсионера удалось доставить на сушу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, почему людей уносит в море в считанные секунды. Самое опасное — это паника. Страх заставляет грести изо всех сил, чтобы вернуться к берегу, но победить мощное течение в этом случае практически нереально. Как остаться в живых — читайте в нашем материале.

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