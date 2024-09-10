iPhone 16: чем разочарует и порадует новая модель смартфона

Apple каждый год продолжает развивать линейку гаджетов. Но вот только не все оценили последние обновления.

Новинку, главной особенностью которой стал искусственный интеллект, представили в США. Тысячи поклонников наблюдали за премьерой iPhone 16.

Линейка гаджетов оснащена современным процессором и встроенной нейросетью. Но на премьеру неожиданно отреагировали рынки. Акции компании упали в цене. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев — с подробностями.

Айфономания — почти религия. Это подтвердят большинство тех, кто ее исповедует. Уж точно те, кто предпочитает Android. И даже те, у кого до сих пор кнопочные телефоны, тоже что-то такое слышали. Потому презентация нового iPhone — действо культовое.

«Ваш iPhone — это самый персонализированный продукт в вашей жизни. Это часть тех вещей, которые делают вас самим собой», — сказал старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Фередиги.

Немного удивило, что это были лишь ролики онлайн. Ну и ладно, Стива Джобса давно нет, да и вообще — времена изменились.

«Иногда самый простой способ выразить эмоции даже без слов — это эмодзи. И вы сможете создавать новые эмодзи, просто задав им описание, так вы создадите прекрасный ответ в групповом чате», — говорилось в презентации нового iPhone.

По большому счету, с момента выхода шестого Apple ничего толком не изменилось. Ну, стала получше камера, улучшилась производительность. Но ведь и потребности растут год от года. Так что главный вопрос: чем новый iPhone лучше прежнего?

«iPhone 16 представляет новую систему контроля камеры. При помощи одной кнопки. Также система позволит менять настройки фотографии, просто проводя по данной кнопке пальцем», — говорилось в презентации нового iPhone.

Камеры в iPhone — шикарны. Но мы же не только ради камер выбираем смартфоны? В этот раз в качестве одной из основных фишек нового аппарата анонсировали использование искусственного интеллекта.

«Просто опишите искомую фотографию. Например, „Шани танцует в красном платье“. Искусственный интеллект найдет эти фото для вас», — говорилось в презентации нового iPhone.

По горячим следам сложно делать выводы — надо хотя бы подержать аппарат в руке. В Петербурге уже выставили, но пока посмотреть. И там, и в Москве оналайн-трансляции презентации собрали полные кинозалы.

Эксперты аппарат в руках еще не держали, но опыт позволяет предполагать.

«Apple это компания, с одной стороны, инноватор, но с другой — это компания, которая специализируется на очень красивой маркетинговой подаче своих решений. Поэтому, однозначно, эта функция будет преподнесена как революция, хотя здесь речь не идет о революции. Мы просто видим, что вот эта функция, ее основной фундамент, он просто переносится ближе к пользователю, непосредственно на его девайсы», — говорит гендиректор компании IT-решений Павел Мясоедов.

А вот это уже интересно. Если раньше какая-нибудь Siri, «Окей, Google» или «Алиса» были у вас при наличии Интернета где-то там в небе, то теперь будет ходить непосредственно с вами. Хорошо это или плохо — решать нам.