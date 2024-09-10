В России планируют ввести обязательную сертификацию самокатов

В России с 1 марта будущего года планируют ввести обязательную сертификацию самокатов. Как выяснили «Известия», соответствующее постановление уже обсуждают в Минпромторге.

По ГОСТу средства индивидуальной мобильности должны оснастить светоотражателями, устройствами для ограничения скорости, системой ГЛОНАСС, а также специальным модулем сотовый связи. С его помощью владелец сможет отследить, где находится транспортное средство.

С одной стороны, это должно снизить количество аварий с участием самокатов. А с другой, новое оборудование означает дополнительные расходы. А значит, и цены для потребителей вырастут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в регионах будут выявлять нарушителей на электросамокатах.