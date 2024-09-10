«Уменьшает риски»: какие продукты могут защитить от опухоли кишечника

Гастроэнтеролог Морозов: снизить риск рака кишечника поможет отрубной хлеб
Фото: 5-tv.ru
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Развитие столь серьезного заболевания реально предотвратить, если грамотно составлять рацион.
Снизить риск развития рака кишечника поможет добавление в рацион цельнозернового хлеба и молочных продуктов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог, профессор кафедры гастроэнтерологии РМАНПО Минздрава Сергей Морозов.
«Не менее 20 граммов пищевых волокон в сутки — это именно то количество, которое будет способствовать уменьшению рисков колоректального рака», — отметил специалист.
При этом важно помнить, что дневную норму лучше не превышать, чтобы сохранить полезное воздействие этих продуктов на организм, а также избежать побочных эффектов вроде вздутия живота или диареи.
Кроме того, Морозов не рекомендует употреблять обезжиренные молочные и кисломолочные продукты. По его словам, в меню лучше добавлять молоко или кефир с жирностью 2,5% и творог с 5-9%.
Также эксперт напомнил, что развитию колоректального рака способствует чрезмерное употребление красного мяса и алкоголя.
Ранее 5-tv.ru писал, как врач назвала признаки застоя желчи в организме. Почему при подобной проблеме не нужно отказываться от жирной пищи?
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