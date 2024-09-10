Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы

Фанатам легендарного коллектива пришлось несладко.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко опроверг слухи о своем уходе из легендарного коллектива. Недавно в Сеть проскочило видео, где можно было заметить, что вместо певца рядом с другими участниками группы находился некий незнакомец. О том, что случилось в тот день на самом деле, Туриченко рассказал 5-tv.ru на праздновании дня рождения «Русского Радио».

«Это брехня полная. <…> Просто была маленькая временная заминка», — интригующе заявил артист.

Он отметил, что ему пришлось уехать с мероприятия по состоянию здоровья. Певец продолжает работать с любимыми коллегами, и при этом еще и совмещать выступления в группе с сольной карьерой.

Совсем скоро, 6 октября, у певца состоится сольный концерт «Я хочу любви».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фанаты «Иванушек» не приняли появление в коллективе Кирилла Туриченко. Постоянное напоминание о том, что он пришел на проклятое место третьего солиста, оказалось лишь цветочками.