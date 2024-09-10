Конструктор сайтов Wix объявил о блокировке российских пользователей

Международная платформа для создания сайтов Wix объявила о блокировке российских пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении конструктора, опубликованном на его сайте.

Сообщение было размещено 10 сентября.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты», — уточняется в заявлении платформа.

При этом российские пользователи потеряют как бесплатные аккаунты, так и с премиум доступом. Все сайты, которые были сделаны при помощи этого конструктора, будут заблокированы 12 сентября. В сообщении Wix уточняется, что пользователи должны перенести свои ресурсы на другие регистраторы, чтобы избежать блокировки сайта.

Wix — одна из старейших и самых крупных платформ по созданию сайтов в мире. Штаб-квартира компании находится в Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская компания Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России и Южно-Африканской Республике (ЮАР). Теперь же она пытается уйти в юрисдикцию Соединенных Штатов и Великобритании.