Комика Дмитрия Гаврилова арестовали по делу о возбуждении вражды

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Евгения Романова
Евгения Романова 325 0

Даты концертов стендапера переносятся в ряде городов.

Комика Дмитрия Гаврилова арестовали по делу о возбуждении вражды

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на 13 суток стендап-комика Дмитрия Гаврилова по делу об унижении человеческого достоинства. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

«Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины в административном правонарушении в действиях Гаврилова. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении.

Гаврилов признал вину в совершении административного правонарушения. Дело в отношении него возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Установлено, что Гаврилов на YouTube-канале опубликовал видео, в котором содержатся признаки унижения человеческого достоинства по национальности, языку, происхождению, принадлежности к соцгруппе. Причем, все эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния.

На сайте комика опубликовано сообщение, что намеченные концерты в Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону не состоятся. Сейчас планируются другие дни выступлений Гаврилова. Тем, кто уже купил билеты, придет автоматическая рассылка с новой датой.

Ранее 5-tv.ru писал, что курьер по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной попросила изменить ей меру пресечения. Она указала на личные обстоятельства, связанные со здоровьем ее ребенка.

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