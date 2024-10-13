«Тяжелая работа»: в чем сложность постановки спектакля «Самоубийца»?

История, придуманная Николаем Эрдманом, вышла в свет в 1969 году. Начинается она с анекдота, а заканчивается драмой. Главный герой — ничем не примечательный безработный мужчина, который оказывается в центре внимания общества. Не сумев подчинить себе жителей, он становится их жертвой. Какие трудности возникли при постановке спектакля «Самоубийца», выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с актерами на показе фрагментов театральной картины в МХТ имени Чехова.

«В какой-то момент Константин Юрьевич назвал это произведение и мы начали думать. Думать, как это можно было быть сегодня интересно и свежо поставить, потому что материал, безусловно, очень сложный. И мало, мне кажется, попыток хороших его поставить. И было такое сомнение, зачем рисковать и за него браться, но, в общем мы взялись за это», — рассказал Николай Рощин.

По словам режиссера, было очень сложно перенести на сцену жанр Эрдмана в современных реалиях. У актерского состава ушло много времени на постановку этого спектакля. Рощин убежден, что сложность возникла именно из-за того, что Эрдман писал пьесу под конкретное пространство, людей и время.

«Он мал, с одной стороны, этот текст, а с другой — когда ты берешься, хватаешься за голову, потому что очень он сопротивляется, не дается», — делится постановщик.

С мнением Рощина также солидарен и Иван Волков. По мнению актера, текст, с которым удалось поработать имеет общие черты со стилем Маяковского.

«Очень сложный материал, честно говоря, в первый раз я с таким сталкивался. Очень напоминает Маяковского, в том смысле, что сам текст очень сложный к работе, он очень вычурный, гротесковый, с одной стороны и здесь есть опасность большая анонсировать этот материал, как комедию. Я считаю, это большая ошибка», — добавил артист.

Волков убежден, что текст Эрдмана имеет комедийные нотки, но не является комедией. Если начать играть, как «клоунаду», то весь глубинный смысл пьесы исчезнет. Главное — найти грань между этими двумя жанрами, не уходить из крайности в крайность.

Режиссер приоткрыл завесу и рассказал, что изначально они собирались дать какой-то созвучный к названию спектакля слоган, но этого не удалось сделать. По словам Рощина, постановка не нуждается в «громкой фразе», он сам по себе своеобразен и описать его сложно, можно лишь прочувствовать в полной мере.

«Мне до сих пор кажется, что не нужно этого делать, потому что невозможно назвать его произведение „Самоубийцу“ каким-то одним словом и какой-то одной фразой, потому что он начинается с такой элементарной, грубой черной комедией, но она вырастает в нечто фантастическое и даже выходит в какие-то трагические ноты», — делится постановщик.

Александр Семчев тоже считает, что этот спектакль и изначальный текст Эрдмана и были созданы для разного восприятия. Лишь зритель сможет для себя найти описание для этой трагикомедии.

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