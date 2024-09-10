Есть два варианта: какие удобрения улучшат урожай плодовых деревьев

Несложные способы обеспечат хороший результат.

Увеличить урожай плодовых деревьев осенью могут помочь два варианта удобрений. Каких именно, изданию aif.ru рассказала садовод Светлана Городецкая.

Оба варианта связаны с созданием приствольного круга. Сначала надо выкопать канавки вокруг деревьев. Они должны быть не глубже штыка лопаты и располагаться примерно в 50 сантиметрах от ствола. После специалист советует либо выложить в канавки органику, создавая нечто вроде компостной кучи, либо перегной.

В первом случае можно использовать траву, ботву растений, фрукты или овощи. Также подойдет кожура от картофеля и арбуза. Заполненную ямку Городецкая советует пролить фунгицидами, защищающими деревья от болезней и вредителей, затем залить водой и присыпать землей.

Говоря о втором варианте, эксперт рекомендует добавлять в ямки перепревший навоз и торф, а сверху — смесь суперфосфата и калимагнезии. Для дерева необходимо по три стакана каждого, а для куста хватит по одному.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники наживаются на доверчивых садоводах.