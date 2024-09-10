Есть два варианта: какие удобрения улучшат урожай плодовых деревьев

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 54 0

Садовод Городецкая: удобрение с калимагнезией увеличит урожай плодовых деревьев

Есть два варианта: какие удобрения улучшат урожай плодовых деревьев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Татьяна Полевая

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Несложные способы обеспечат хороший результат.

Увеличить урожай плодовых деревьев осенью могут помочь два варианта удобрений. Каких именно, изданию aif.ru рассказала садовод Светлана Городецкая.

Оба варианта связаны с созданием приствольного круга. Сначала надо выкопать канавки вокруг деревьев. Они должны быть не глубже штыка лопаты и располагаться примерно в 50 сантиметрах от ствола. После специалист советует либо выложить в канавки органику, создавая нечто вроде компостной кучи, либо перегной.

В первом случае можно использовать траву, ботву растений, фрукты или овощи. Также подойдет кожура от картофеля и арбуза. Заполненную ямку Городецкая советует пролить фунгицидами, защищающими деревья от болезней и вредителей, затем залить водой и присыпать землей.

Говоря о втором варианте, эксперт рекомендует добавлять в ямки перепревший навоз и торф, а сверху — смесь суперфосфата и калимагнезии. Для дерева необходимо по три стакана каждого, а для куста хватит по одному.

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