Схватило сердце: актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За минувшие пару лет он уже несколько раз попадал в больницу.
Народного артиста России Бориса Щербакова положили в больницу из-за плохого самочувствия. 74-летний актер жаловался на боли в области сердца. Подробности состояния звезды кино сообщил источник 5-tv.ru.
Днем 10 сентября стало известно, что актеру Щербакову стало плохо в его квартире на Тверской улице. Он сообщил близким, что у него схватило сердце, после чего за пациентом прибыли врачи скорой помощи.
Врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию, провели терапию дома и приняли решение госпитализировать.
Стоит отметить, что эти симптомы могут привести к развитию инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений. Сейчас Борис Гребенщиков находится под наблюдением медиков.
За минувшие несколько лет народный артист РФ уже несколько раз оказывался по тем или иным причинам в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщал о «вбросе» о Борисе Щербакове, который в конце августа распространил популярный Telegram-канал. В СМИ утверждали, что актера госпитализировали в отделении кардиологии, а также о том, что в него стреляли. Сам артист опроверг эти слухи.
Читайте также
41%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?