Захарова: Россия не будет отчитываться перед США за сотрудничество с Китаем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Официальный представитель МИД РФ отметила — Москва выстраиваем отношения с Пекином в полном соответствии с международным правом.

Захарова: Россия не будет отчитываться перед США за сотрудничество с Китаем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Россия не собирается отчитываться перед США за сотрудничество с Китаем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так, она прокомментировала статью газеты Politico, в которой заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявлял — американские политики могут принять санкционные меры против китайских компаний и финансовых учреждений из-за приписываемой Пекину поддержки российского оборонно-промышленного комплекса.

«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», — сказала Захарова в комментарии RTVI.

К слову, отношения России и Китая остаются тесными и продолжают углубляться. Только за последний год количество китайских компаний на территории РФ выросло на 30%. Сейчас уже более 9,5 тысячи предприятий являются налоговыми респондентами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что действующий президент США Джо Байден намерен посетить за время «прощального» турне. Нынешний глава Белого дома планирует побывать на нескольких континентах, что позволит ему запомниться в памяти людей.

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