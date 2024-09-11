Перессорились: польский премьер Туск отменил поездку в Германию

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Премьер Польши Туск отменил поездку в Германию

Фото, видео: Reuters / Kacper Pempel; 5-tv.ru

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В это же время Евросоюз решил не выделять средства Венгрии и Словакии.

Сегодня нанесен еще один удар по целостности Евросоюза. Премьер-министр Польши Туск заявил, что отменяет запланированную на конец недели поездку в Германию. Причиной, якобы, стали обвинения в адрес Варшавы о причастности к взрывам Северных Потоков.

Надо признать, что отношения между Германией и Польшей не были такими плохими со времен Второй мировой войны. Да и в целом ЕС переживает свои худшие времена. Брюссель решает наказать и не давать денег Венгрии и Словакии. Берлин ужесточает контроль на своих границах, принося в жертву самое ценное приобретение Евросоюза — единое пространство. А мирить всех просто не кому.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия не станет выплачивать репарации Польше, пострадавшей во времена Второй мировой войны. Шольц готов направить средства в Польшу, правда только тем пострадавшим от гитлеровского режима, кто еще жив. Да и сумма небольшая — примерно две сотни миллиона евро, в то время как Польша запрашивала более триллиона.

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