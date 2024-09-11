Расчеты «Ураган» нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как расчеты «Ураган» нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы в зоне спецоперации находятся в полной боевой готовности круглосуточно.
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили ротный опорный пункт ВСУ. Кроме того, удар был нанесен по скоплению пехоты противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты реактивных артиллерийских систем дежурят круглосуточно и по команде оперативно выезжают из укрытия с боевой задачей.
Военнослужащие применяют осколочно-фугасные боеприпасы, нанося максимальный урон даже укрепленным фортификационным сооружениям.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 11 сент
- «Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
- 11 сент
- Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
- 11 сент
- «Ответ будет»: Песков о возможных ударах ВСУ западным оружием вглубь России
- 11 сент
- Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область
- 11 сент
- «Прорыв на Курском фронте»: армия России освободила 10 населенных пунктов
- 11 сент
- Пытались убежать: ВСУ открыли огонь по мирным жителям Курской области
- 11 сент
- Небензя о двойных стандартах США: «Избирательная слепота и нацистская сущность»
- 11 сент
- «Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
- 11 сент
- Российские артиллеристы поразили район скопления пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 сент
- Идет освобождение: ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР
Читайте также
60%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?