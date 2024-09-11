Расчеты «Ураган» нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы в зоне спецоперации находятся в полной боевой готовности круглосуточно.

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили ротный опорный пункт ВСУ. Кроме того, удар был нанесен по скоплению пехоты противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты реактивных артиллерийских систем дежурят круглосуточно и по команде оперативно выезжают из укрытия с боевой задачей.

Военнослужащие применяют осколочно-фугасные боеприпасы, нанося максимальный урон даже укрепленным фортификационным сооружениям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.