Российские артиллеристы поразили район скопления пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 113 0

Российские артиллеристы поразили район скопления пехоты ВСУ

Фото, видео: Вадим Савицкий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Массированные удары по центрам сосредоточения противника позволяют поддерживать продвижение штурмовых отрядов ВС РФ.

Расчет БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанес удар по району базирования живой силы и техники ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Особенностью боевой работы российских военнослужащих в этом районе является необходимость постоянно следить за активностью разведывательных и ударных беспилотников ВСУ. Бойцы применяют антидроновые и гладкоствольные ружья и в любой момент готовы отразить возможную атаку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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