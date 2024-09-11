Российские артиллеристы поразили район скопления пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Российские артиллеристы поразили район скопления пехоты ВСУ
Фото, видео: Вадим Савицкий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Массированные удары по центрам сосредоточения противника позволяют поддерживать продвижение штурмовых отрядов ВС РФ.
Расчет БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанес удар по району базирования живой силы и техники ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Особенностью боевой работы российских военнослужащих в этом районе является необходимость постоянно следить за активностью разведывательных и ударных беспилотников ВСУ. Бойцы применяют антидроновые и гладкоствольные ружья и в любой момент готовы отразить возможную атаку.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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