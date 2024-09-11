«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 48 0

Психиатр Ковтун: подверженность мошенничеству может говорить о будущем слабоумии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Balk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Существуют признаки, которые следует воспринимать как сигналы будущих ментальных проблем.

Подверженность мошенничеству может сигнализировать о ранней стадии Альцгеймера, считают американские ученые из университета Южной Калифорнии. Насколько это утверждение верно, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

«Любая деменция, в том числе и болезнь Альцгеймера, начинается с каких-то малозаметных симптомов и с течением времени оно прогрессирует. И характеризуется прежде всего расстройством кратковременной памяти», — напомнил специалист.

В качестве примера врач привел случай, когда человек не может запомнить, с какой частотой и кратностью ему нужно принимать лекарства.

«Эти малозаметные симптомы характерны не только болезни Альцгеймера, но и любых приобретенных деменцией: семейная деменция, старческая и так далее. Поэтому, мне кажется, если бы более широко как-то взяли исследователи вопрос изучать, они бы, скорее всего, пришли к выводу о том, что любое старческое слабоумие этим характеризуется», — объяснил Ковтун.

В какой-то мере эксперт согласился с выводами ученых, но указал, что эта уязвимость может быть характерна не только для болезни Альцгеймера. Сюда же можно отнести такой диагноз как атеросклероз сосудов головного мозга.

«Повышенная внушаемость, уязвимость к обману — она дает определенную вероятность в будущем, что будет слабоумие развиваться», — подчеркнул психиатр.

Ковтун пояснил, что уязвимостью характеризуются все виды деменций. Однако болезнь Альцгеймера — редкий случай слабоумия.

«Наиболее частая причина деменции — это атеросклероз сосудов головного мозга. В отличии атеросклероза сосудов головного мозга, болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание. То есть редкая форма деменции, соответственно, не связана напрямую с атеросклерозом сосудов головного мозга. Они этим нюансом отличаются», — указал специалист.

При этом внешне старческие деменции и приобретенное слабоумие проявляются очень схоже.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве мошенники выманили у пенсионера 60 миллионов рублей.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Мы хороним нашего отца»: актер Сергей Писаренко об Александре Маслякове
«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака