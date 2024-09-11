Госсекретарь США прибыл на Украину накануне.

США и их союзники по НАТО повышают ставки. Госсекретарь Блинкен прибыл в Киев, где выясняет, есть ли у командования ВСУ вменяемый план действий на 2025 год. Но главная тема — разрешение украинским боевикам на удары вглубь территории России. Хотя американцы давно сами себе их разрешили, выбирая цели и управляя системами. К тому же, Джо Байден сегодня подтвердил: вопрос о применении натовского оружия на территории России будет снят в ближайшее время. Насколько готов коллективный Запад к прямому противостоянию с Россией — выяснял корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Госсекретарь Блинкен опять в Киеве. Как и четыре месяца назад, тоже на поезде с необъявленным визитом и единственным вопросом — как Украина планирует «вернуть инициативу на поле боя» с помощью американских дальнобойных систем?

Но на этот раз с Блинкеном глава британского МИДа Дэвид Лэмми и украинский посол в Соединенном королевстве экс-главком ВСУ Валерий Залужный. О возможной отставке Сырского в Киеве говорят давно, но появление Залужного в компании Блинкена, возможно, еще один знак: Запад повышает ставки в противостоянии с Россией. Об этом же пишет влиятельная The Wall Street Journal.

«Украину заставляют задуматься о плане „Б“ для конфликта с Россией. По мере продвижения российской армии на фронте западные чиновники хотят, чтобы Киев сформулировал реалистичные цели», — пишет издание.

Впрочем, главную цель коллективного Запада — удары американским оружием вглубь территории России — США уже фактически одобрили. Джо Байден сегодня подтвердил: Штаты в ближайшие дни окончательно определятся.

При этом обслуживают и программируют запуск ракет не украинцы, а военные НАТО. Так что, как неоднократно подчеркивали в Москве, на самом деле Запад дает все разрешения самому себе.

«Все эти решения, скорее всего, уже приняты. Вовлеченность США и Европы в конфликт вокруг Украины носит прямой характер», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом же свидетельствует сводка Минобороны: только сегодня наши ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, уничтожены также шесть американских ракет ATACMS. Теперь Запад, кажется, готов на новую авантюру — дать Киеву зеленый свет не только на ATACMS, французские SCALP и британских Storm Shadow, но и на оружие большей дальности: до тысячи километров, чтобы в зону досягаемости попала Москва.

«Наиболее эффективным способом борьбы с крылатыми ракетами этого типа является уничтожение самолетов-носителей на аэродромах. Это мы достаточно активно используем, и по мере расширения возможностей ударных Российской Федерации мы будем наращивать потенциал по уничтожению самолетов», — сообщил военный эксперт, политолог, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Но Запад знает, что у России есть эффективные системы перехвата и дальнобойного оружия, поэтому цель другая: вызвать внутреннюю нестабильность в российском обществе.

«Украина хочет показать хоть какие-то успехи на фронте. Но все попытки активных действий украинских боевиков провалились. Поэтому Киев постоянно провоцирует Москву», — заявил политолог Эрл Расмуссен.

О военных преступлениях украинских боевиков против нашего мирного населения российские дипломаты неоднократно поднимали вопрос на Совбезе ООН. А сегодня в нашем МИДе перечислили новые поставки западного оружия Киеву: это ракеты, артиллерия, бронетехника, боеприпасы. Запад окончательно решил пойти ва-банк и повысить градус конфликта.

«Им уже все равно, что будет с Украиной и украинцами. Но то, что это чревато уже такой неконтролируемой эскалацией, видимо, до них еще не доходит», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские парламентарии тоже отмечают: сегодняшний визит Блинкена в Киев — знаковый. Атаки Запада вглубь нашей территории — это попытка спровоцировать Россию на ответную эскалацию. Но если Москва будет вынуждена отвечать, это затронет не только Украину и «отсидеться за океаном» не получится.