Провокационный визит: Блинкен обсуждает в Киеве удары оружием НАТО вглубь России

Эфирная новость 240 0

Госсекретарь США Блинкен обсуждает в Киеве удары оружием НАТО вглубь России

Фото, видео: Reuters / Leon Neal

Тема:
Спецоперация

Госсекретарь США прибыл на Украину накануне.

США и их союзники по НАТО повышают ставки. Госсекретарь Блинкен прибыл в Киев, где выясняет, есть ли у командования ВСУ вменяемый план действий на 2025 год. Но главная тема — разрешение украинским боевикам на удары вглубь территории России. Хотя американцы давно сами себе их разрешили, выбирая цели и управляя системами. К тому же, Джо Байден сегодня подтвердил: вопрос о применении натовского оружия на территории России будет снят в ближайшее время. Насколько готов коллективный Запад к прямому противостоянию с Россией — выяснял корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Госсекретарь Блинкен опять в Киеве. Как и четыре месяца назад, тоже на поезде с необъявленным визитом и единственным вопросом — как Украина планирует «вернуть инициативу на поле боя» с помощью американских дальнобойных систем?

Но на этот раз с Блинкеном глава британского МИДа Дэвид Лэмми и украинский посол в Соединенном королевстве экс-главком ВСУ Валерий Залужный. О возможной отставке Сырского в Киеве говорят давно, но появление Залужного в компании Блинкена, возможно, еще один знак: Запад повышает ставки в противостоянии с Россией. Об этом же пишет влиятельная The Wall Street Journal.

«Украину заставляют задуматься о плане „Б“ для конфликта с Россией. По мере продвижения российской армии на фронте западные чиновники хотят, чтобы Киев сформулировал реалистичные цели», — пишет издание.

Впрочем, главную цель коллективного Запада — удары американским оружием вглубь территории России — США уже фактически одобрили. Джо Байден сегодня подтвердил: Штаты в ближайшие дни окончательно определятся.

При этом обслуживают и программируют запуск ракет не украинцы, а военные НАТО. Так что, как неоднократно подчеркивали в Москве, на самом деле Запад дает все разрешения самому себе.

«Все эти решения, скорее всего, уже приняты. Вовлеченность США и Европы в конфликт вокруг Украины носит прямой характер», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом же свидетельствует сводка Минобороны: только сегодня наши ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, уничтожены также шесть американских ракет ATACMS. Теперь Запад, кажется, готов на новую авантюру — дать Киеву зеленый свет не только на ATACMS, французские SCALP и британских Storm Shadow, но и на оружие большей дальности: до тысячи километров, чтобы в зону досягаемости попала Москва.

«Наиболее эффективным способом борьбы с крылатыми ракетами этого типа является уничтожение самолетов-носителей на аэродромах. Это мы достаточно активно используем, и по мере расширения возможностей ударных Российской Федерации мы будем наращивать потенциал по уничтожению самолетов», — сообщил военный эксперт, политолог, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Но Запад знает, что у России есть эффективные системы перехвата и дальнобойного оружия, поэтому цель другая: вызвать внутреннюю нестабильность в российском обществе.

«Украина хочет показать хоть какие-то успехи на фронте. Но все попытки активных действий украинских боевиков провалились. Поэтому Киев постоянно провоцирует Москву», — заявил политолог Эрл Расмуссен.

О военных преступлениях украинских боевиков против нашего мирного населения российские дипломаты неоднократно поднимали вопрос на Совбезе ООН. А сегодня в нашем МИДе перечислили новые поставки западного оружия Киеву: это ракеты, артиллерия, бронетехника, боеприпасы. Запад окончательно решил пойти ва-банк и повысить градус конфликта.

«Им уже все равно, что будет с Украиной и украинцами. Но то, что это чревато уже такой неконтролируемой эскалацией, видимо, до них еще не доходит», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские парламентарии тоже отмечают: сегодняшний визит Блинкена в Киев — знаковый. Атаки Запада вглубь нашей территории — это попытка спровоцировать Россию на ответную эскалацию. Но если Москва будет вынуждена отвечать, это затронет не только Украину и «отсидеться за океаном» не получится.

Тема:
Спецоперация
12 сент
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
11 сент
Британская пресса сообщает, что решение об ударах западными ракетами по территории РФ уже принято
11 сент
На Украине сотрудники почты похитили беспилотники ВСУ на $145 тысяч для перепродажи
11 сент
В Балашихе 14 сентября откроют мурал в честь военкора «Известий» Еремина
11 сент
Страны Запада требуют от Украины план «Б» в конфликте с РФ на 2025 год
11 сент
Захарова исключила регионы России из тем переговоров по Украине
11 сент
В Черном море сорвана попытка ВСУ захватить самоподъемную буровую установку «Крым-2»
11 сент
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
11 сент
Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
11 сент
«Ответ будет»: Песков о возможных ударах ВСУ западным оружием вглубь России
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.27
0.16 100.74
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Путин провел совещание с членами правительства
3:40
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
3:20
Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
2:43
Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью
2:29
В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Для нас он всегда будет жив»: актер Васильев рассказал, чему Масляков научил россиян
«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака