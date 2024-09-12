В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Hindustan Times: в Индии 15 человек умерли от неизвестной лихорадки

В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

Фото: www.globallookpress.com / Denis Meyer

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Все они скончались за последние восемь дней.

В индийском городе Лакхпате, расположенном в округе Кутч штата Гуджарат, за последние восемь дней умерли 15 человек от неизвестной лихорадки. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Среди умерших оказались и дети. При этом изначально специалисты предполагали, что смерть наступила из-за пневмонии. Впрочем, эту версию пока не подтвердили и не опровергли. Взятые 11 образцов крови умерших и направленные в Национальный институт вирусологии города Пуны исключили возможность свиного гриппа, малярии, крымско-конголезской лихорадки и лихорадки денге.

«Результаты, как ожидается, поступят через день или два. Нам придется подождать, чтобы выяснить, является ли это известным вирусом или чем-то новым», — процитировало слова окружного инспектора Амита Арора издание.

При этом многие отметили — вспышка неизвестной лихорадки произошла в тот момент, когда в регионе начались сильные ливни и наводнения. Выпало около 890 миллиметров осадков, что на 184% выше нормы.

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