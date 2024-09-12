Для разных целей: в России возрос спрос на SIM-карты зарубежных операторов

Однако такие пользователи имеют риск столкнуться с некоторыми проблемами.

За последний год в России сильно вырос спрос на покупку SIM-карт зарубежных операторов. Если в 2023-м на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тысяч таких подключений, то теперь — около миллиона. Об этом «Известиям» сообщила компания, которая занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Спрос на приобретение «симок» зарубежных операторов, по словам аналитика компании Эльдара Муртазина, связан с блокировкой некоторых интернет-сервисов. Но причиной покупки таких «симок» в последние месяцы назвали невозможность зарегистрироваться на сервисах Google с использованием российского мобильного номера.

Однако такие пользователи имеют риск столкнуться с некоторыми проблемами. К примеру, если абонент не будет проявлять активность звонками, выходами в интернет, то SIM-карту смогут заблокировать. Кроме того, необходимо постоянно пополнять баланс «симки».

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