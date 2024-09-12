Расчет реактивной артиллерии поразил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Для выполнения задачи применялась РСЗО «Ураган».

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» нанесли удар по командному пункту ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Традиционно работа расчетов РСЗО занимает всего несколько минут — от получения координат до оперативной смены огневой позиции после уничтожения цели. Точные системы с легкостью поражают склады боеприпасов, а также места сосредоточения техники или подразделений противника.



Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.