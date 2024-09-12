Расчет реактивной артиллерии поразил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет реактивной артиллерии поразил командный пункт ВСУ
Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Для выполнения задачи применялась РСЗО «Ураган».
Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» нанесли удар по командному пункту ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Традиционно работа расчетов РСЗО занимает всего несколько минут — от получения координат до оперативной смены огневой позиции после уничтожения цели. Точные системы с легкостью поражают склады боеприпасов, а также места сосредоточения техники или подразделений противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 12 сент
- «Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
- 12 сент
- До 745 боевиков ВСУ, полевой склад: успехи «Южной» группировки на СВО за сутки
- 12 сент
- «Камуфляжная дискуссия»: Песков указал на уже принятое США решение по ударам вглубь России
- 12 сент
- «По сугубо гражданским целям»: Лавров о планах Запада и Украины бить вглубь России
- 12 сент
- «Не совершайте ошибку»: лидер Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам
- 12 сент
- Супруга Елены Блиновской задержали в зоне спецоперации
- 12 сент
- В зоне СВО погиб артист Андрей Иванов
- 12 сент
- На передовой: наши войска теснят неприятеля в районе Часова Яра
- 12 сент
- «Под огневым контролем»: ВС России улучшили тактическое положение в Макеевке в ЛНР
- 12 сент
- Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
56%
0.16 100.74
0.24
Нашли ошибку?