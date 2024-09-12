Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж Т-90М успешно выполнил боевую задачу, поразив позиции противника на правом берегу Днепра.
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Танкисты выпустили снаряды по цели на правом берегу Днепра с расстояния более пяти километров. Отработав задачу, расчеты обычно оперативно меняет позиции, чтобы избежать ответного огня. Боевая работа ведется круглосуточно.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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