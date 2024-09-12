Вечный микропластик: в Петербурге создали аппарат для изучения процесса биоразложения

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В Петербурге создали аппарат для изучения процесса биоразложения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Установка определяет время и точный процент распада различных образцов.

Ученые из Петербурга разработали аппарат, который определяет время распада различных материалов. Например, пластиковой посуды, упаковки и пакетов. Полученные в результате экспериментов данные должны лечь в основу Национальной системы сертификации биоразлагаемых материалов.

Все это делается для того, чтобы в разы сократить попадание на свалки опасного микропластика, который мертвым грузом будет лежать и гнить сотни лет. Из Северной столицы репортаж корреспондента «Известий» Екатерины Шипиловой.

Образец для анализа на биоразложение сначала измельчают. Затем отправляют в колбу, где уже кипит жизнь микроорагнизмов. Для них созданы поистине курортные условия.

«Это температура, которая создается в термостате, где происходит процесс биоразложения в компосте», — говорит Евгений Николаев — инженер, ассистент лаборатории факультета экотехнологий ИТМО.

Высокая температура, влажность. Все для того, чтобы аппетит был зверским. Ведь в меню — пластиковые тарелки, крышки и пакеты. Выяснилось, чтобы переварить такой стаканчик — не один век уйдет.

«Завтра будет как полгода, мы заканчиваем эксперимент торжественно. Результат конкретно этого образца неутешительный. Всего 1-1,5%. (Хотя производитель. — Прим. ред.) заявлял более 90%», — отметил Евгений Николаев — инженер, ассистент лаборатории факультета экотехнологий ИТМО.

То есть пластиковая тара должна была почти полностью разложиться за три месяца, но за полгода лишь слегка подгнила. Производитель слукавил, а еще наверняка продал товар дороже за приставку «био». И стаканчик, если его не сдадут в переработку, отправится на общую свалку, где будет еще долго вредить экологии.

Прежде гарантией биоразлагаемости была пометка «окей компост». Но ее выдают только в европейских лабораториях. Скоро реальный знак качества можно будет ставить в Петербурге.

«Есть предложения на рынке, которые предлагают отвозить ваш образец в Европу, ждать полгода очереди, а потом еще полгода на испытания. Это стоило года два назад — от пятисот тысяч рублей. Сейчас мы находимся в процессе подсчета. Безусловно, для нашего внутреннего рынка это должна быть подъемная стоимость», — говорит Нелли Молодкина — заведующая лабораторией, доцент факультета экотехнологий ИТМО.

Анализ одного образца занимает от 45 дней до полугода. За это время действительно экологичный материал распадается. Все, что гниет дольше шести месяцев — маркировки не заслуживает.

«В этой лаборатории не только изучают биоразлагаемость материалов, но и создают продукцию, которая через время способна полностью исчезнуть с лица Земли. Пробная партия — такие тарелки. На товарным видом ученые еще работают, но главное уже получили результат эксперимента — через четыре месяца от посуды остается в прямом смысле только мокрое место — воздух и вода», — говорит корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

И тарелки, и саму установку изобретатели планируют запатентовать. А параллельно участвовать в разработке Национальной системы сертификации биоразлагаемых материалов.

Единая маркировка должна стать в России единственной гарантией безопасности продукции. Все другие знаки «эко», «био», которые производители самостоятельно рисуют на товаре — нарушением закона.

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