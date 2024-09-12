Супруга Елены Блиновской задержали в зоне спецоперации

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей задержан в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что в этот момент он находился на южнодонецком направлении.

Об участии мужа скандального блогера в спецоперации стало известно в апреле. Он отправился туда в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу.

Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, и считают соучастником преступлений его жены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что долг Елены Блиновской увеличился еще на два миллиона рублей.