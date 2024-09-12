Супруга Елены Блиновской задержали в зоне спецоперации

Что известно о ситуации?
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей задержан в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что в этот момент он находился на южнодонецком направлении.
Об участии мужа скандального блогера в спецоперации стало известно в апреле. Он отправился туда в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу.
Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, и считают соучастником преступлений его жены.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что долг Елены Блиновской увеличился еще на два миллиона рублей.
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