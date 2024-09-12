«Может я молодой Киркоров?» — AKMAL’ выпустит свою версию песни Ваенги

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 2 593 0

Певица Елена Ваенга разрешила AKMAL’ перепеть свою песню

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все началось со скромного комментария поклонницы.

Популярный исполнитель Акмаль Ходжаниязов, известный публике как AKMAL’, заявил о том, что певица Елена Ваенга разрешила ему перепеть свой легендарный хит «Абсент». Радостным событием он поделился с 5-tv.ru на первом большом концерте MUZLOFT.

«Нам дали добро ее (песню — Прим.ред) выпустить. Ваенга написала комментарий под моим постом в запрещенной соцсети, дала добро», — радостно сообщил молодой исполнитель.

Началось все с комментария подписчицы под роликом певца, где он исполнил кусочек хита эстрадной певицы «Абсент» на музыкальном шоу актера Стаса Ярушина. Поклонница восхитилась исполнением Акмаля и попросила его выпустить свою версию легендарной песни.

Какого же было удивление 20-летнего артиста, когда на просьбу девушки ответила сама Ваенга.

«Выпускайте. Я с удовольствием разрешаю», — написала она.

Певец этому несказанно обрадовался. Он назвал знаменитость «лучшей».

«Кто знает, что будет завтра. Может быть, я молодой Филипп Киркоров буду перепевать чужие песни?» — заинтриговал Акмаль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники обманули AKMAL’ на более чем 100 тысяч рублей.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:51
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака