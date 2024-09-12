Сразу два штамма: смешанную эпидемию гриппа прогнозируют в России осенью

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 181 0

В России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа

Сразу два штамма: смешанную эпидемию гриппа прогнозируют в России осенью

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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При этом уже удалось вернуть показатели заболеваемости, которые были до коронавируса.

Текущей осенью в России ожидается смешанная эпидемия гриппа из двух штаммов вируса. Об этом директор НИИ Дмитрий Лиознов сообщил журналистам в ходе конференции в Новосибирске.

«По гриппу более представлен будет штамм вируса H1N1. Этим он отличается от прошлого года. В прошлому году был H3N2. Еще более вероятно, что будет смешанная эпидемия», — цитирует Лиознова ТАСС.

По его словам, осенью, как и всегда в это время года, ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус. Заболеваемость ожидается на том же уровне, что и в минувшем году.

Лиознов подчеркнул, что Россия вернулась к допандемийным показателям по заболеваемости гриппом и другими возбудителями.

В завершении эксперт добавил, что заболеваемость гриппом в 2023 году была достаточно высокой, при этом два года перед этим люди осенью редко заражались ОРВИ.

«Тут уместно вспомнить термин иммунный долг, когда мы его отдавали, не болев перед этим практически два сезона», — объяснил Лиознов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в России.

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