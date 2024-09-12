Виктория Боня шокировала фанатов «заплывшим» лицом

Блогер показала себя во всей красе, но нашла своему внешнему видео объяснение.

Российская телеведущая Виктория Боня показала свое «заплывшее» лицо, которое стало следствием кислородного голодания.

Отмечается, что на днях 44-летняя звезда прилетела в Непал, чтобы покорить гору Манаслу. Ранее Виктория уже пыталась взобраться на эту вершину, но из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от этой идеи. В этот раз модель прошла тщательную подготовку и теперь готова к восхождению. Звезда поделилась кадрами из путешествия.

«Все прелести базового лагеря. Просыпаешься с головной болью, спишь по два часа максимум, встаешь ночью от отдышки. Ну и отеки», — прокомментировала свое состояние Боня.

Поклонники модели негодуют и не разделяют ее идеи к покорению горных вершин, ведь в любой момент группу может накрыть лавина. Недавно Виктория рассказала фолловерам о трагической гибели ее подруги Анны год назад в Непале. Но, несмотря на это, Виктория имеет желание дойти до пика вершины Манаслу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня забралась на первую вершину горы в Альпах.

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