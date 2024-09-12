Виктория Боня шокировала фанатов «заплывшим» лицом

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 50 0

Боня оказала свое лицо без макияжа утром в горах

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер показала себя во всей красе, но нашла своему внешнему видео объяснение.

Российская телеведущая Виктория Боня показала свое «заплывшее» лицо, которое стало следствием кислородного голодания.

Отмечается, что на днях 44-летняя звезда прилетела в Непал, чтобы покорить гору Манаслу. Ранее Виктория уже пыталась взобраться на эту вершину, но из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от этой идеи. В этот раз модель прошла тщательную подготовку и теперь готова к восхождению. Звезда поделилась кадрами из путешествия.

«Все прелести базового лагеря. Просыпаешься с головной болью, спишь по два часа максимум, встаешь ночью от отдышки. Ну и отеки», — прокомментировала свое состояние Боня.

Поклонники модели негодуют и не разделяют ее идеи к покорению горных вершин, ведь в любой момент группу может накрыть лавина. Недавно Виктория рассказала фолловерам о трагической гибели ее подруги Анны год назад в Непале. Но, несмотря на это, Виктория имеет желание дойти до пика вершины Манаслу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня забралась на первую вершину горы в Альпах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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