Новые вершины: Akmal стал соведущим в новом проекте Станислава Ярушина

Известный молодой артист под псевдонимом Akmal стал соведущим в новом шоу Станислава Ярушина «MUZLOFT дети». Об это певец рассказал в диалоге с корреспондентом 5-tv.ru на первом большом концерте MUZLOFT.

«В 2025 году мы вместе с Akmal начнем работать вместе», — заявил актер.

По словам артиста, приглашение от Ярушина стало для него неожиданностью, так как в таком амплуа он изначально себя не видел, но после концерта в Кремле мнение изменилось.

«Это его вся история. И когда он обратился к нам с целью попробовать себя в роли ведущего. Вообще я никогда не был в роли ведущего, это немножечко страшно для меня, потому что это новое амплуа», — делится автор хита «Из-за тебя».

Akmal добавил, что пилотный выпуск помог ему «влиться» в систему, а также пообещал дальше развиваться в этой степи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ярушин стал претендентом на премию Grammy.