В центре внимания: 34 государства хотят сотрудничать с БРИКС в различных форматах
34 государства хотят сотрудничать с БРИКС в различных форматах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей объединения.
Больше 30 государств в разных форматах хотят присоединиться к БРИКС. Об этом Владимир Путин сегодня говорил в Петербурге, выступая на встрече с представителями стран объединения. Необходимые механизмы, которые помогут расширить список партнеров — планируют утвердить на предстоящем саммите в Казани.
Кстати, встречи такого уровня, так же посвященные современным угрозам и вызовам — особенно актуальны на фоне новостей о том, как будут применяться западные дальнобойные ракеты.
Из Петербурга — передает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.
У высоких представителей свой этикет: в зал первой пропускают даму Кхумбудзо Нтшавхени — министра в администрации президента Южно-Африканской Республики. Затем заходят представители Индии, Ирана. Главе китайской дипломатии пытаются задать вопрос.
Пытаемся задать вопрос главе китайской дипломатии. В ответ — короткое приветствие и улыбка. У всех явно хорошее настроение. К гостям вышел Владимир Путин. За рукопожатием наблюдали вблизи.
Им есть что вспомнить. Особенно здесь, в Константиновском. Объединение БРИКС зарождалось в этих залах.
«Тогда встретились руководители трех государств — Индии, России, Китая — и мы договорились организовывать регулярные встречи на высшем уровне, а также по некоторым другим направлениям. Так родилось объединение РИК — Россия, Индия, Китай», — сказал Путин.
Россия в этом году председательствует в БРИКС под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Саммит пройдет в октябре. Это, скорее, подготовка к нему.
Встреча Путина с высокими представителями государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности, проходит в тот момент, когда мировую безопасность Запад пытается сломать.
Разговоры о разрешении Украине бить по российской территории дальнобойным оружием теперь ведут без остановки. Зачем — спросили у пресс-секретаря президента.
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — сказал Песков.
Большую часть вопросов обсуждали в закрытом режиме. Потом прошла серия двусторонних встреч. Глава китайского МИД Ван И передал от шефа привет.
«Председатель Си Цзиньпин с удовольствием принял ваше приглашение приехать в Казань, чтобы продолжить серьезный разговор по стратегическим вопросам», — сказал Владимиру Путину Ван И.
«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства», — отметил Путин.
Индия — как раз представитель того самого большинства. На встрече с Путиным советник индийского премьера по нацбезопасности Аджит Довал предложил провести в Казани двусторонние переговоры с Моди. Тот недавно был в Киеве.
«Он готов рассказать вам о своем визите на Украину и встрече с Зеленским. Наш премьер хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам об этом. Переговоры были закрытыми, но я был свидетелем», — сказал Аджит Довал.
«Мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани. Провести встречу для того, чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, ну, и наметить перспективы на ближайшее будущее. Передайте, пожалуйста, господину Моди, моему хорошему другу, большой-большой привет и самые наилучшие пожелания», — сказал Путин.
Потом еще была встреча с представителем Ирана. На ней, как и на предыдущих двух, присутствовал секретарь российского совбеза Сергей Шойгу, что позволяет предположить: вопросы глобальной безопасности обсуждали и в закрытой части беседы с каждым представителем высокого уровня. Подробности этого разговора, правда, так и остались в залах Константиновского дворца.
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