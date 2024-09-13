Расчет РЭБ «Красуха-4» заглушил средства связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 89 0

Опубликовано видео, как расчет РЭБ «Красуха-4» заглушил средства связи ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Комплекс воздействует на технику неприятеля помеховым излучением.

Военнослужащие из расчета комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха–4» смогли отследить и подавить средства связи ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

РЭБ «Красуха-4» анализирует тип сигнала и воздействует на технику помеховым излучением. Среди целей комплекса могут быть и наземные, и авиационные радиолокационные средства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
13 сент
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
13 сент
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
13 сент
«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков
13 сент
СМИ узнали о возможном решении США и Британии по ударам ВСУ вглубь России
13 сент
Техразведка в деле: как ремроты ВС РФ восстанавливают трофейную западную технику ВСУ
13 сент
Удары по мирным: ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка и Горловки
13 сент
Сдал американцев: Сикорский сделал несколько сенсационных заявлений
13 сент
Российские вертолетчики нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 сент
Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
12 сент
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

13:24
Петербургские бизнесмены потеряли миллионы при заказе велосипедов с Дальнего Востока
13:10
Влияет на результат: россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства
13:09
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
12:56
Боевика «Азова»* приговорили к 27 годам за обстрел Мариуполя
12:42
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
12:30
«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Грузия не признает Луганск российским»: жителя ЛНР не пускают в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака