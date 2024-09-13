«Вышло за пределы»: Захарова о лишении аккредитации британских дипломатов в РФ
Мария Захарова: британское посольство вышло далеко за рамки Венской конвенции
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
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В МИД солидарны с оценками деятельности сотрудников посольства.
Действия посольства Великобритании в России вышли за рамки положений Венской конвенции. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии 5-tv.ru.
«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов. Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями», — подчеркнула Захарова.
Она указала, что речь не столько о формальной стороне вопроса, сколько о самом факте подрывной деятельности британских дипломатов. Речь о подобных акциях, которые нацелены на нанесение ущерба народу России, отметила Захарова.
Важно отметить, что шесть сотрудников посольства Великобритании лишились аккредитации сегодня из-за того, что вели разведывательно-подрывную работу на территории России. В ФСБ отметили, что деятельность дипломатов была нацелена на стратегического поражение нашего государства.
По данным ведомства, координация эскалации международной военно-политической обстановки шла из Лондона.
Ранее 5-tv.ru показал видео, как лишенные аккредитации в России британские дипломаты покидают страну.
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