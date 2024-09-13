Российские солдаты-срочники разработали FPV-дрон с искусственным интеллектом

FPV-дроны, полностью изготовленные из отечественных комплектующих и устойчивые к любым средствам радиоэлектронного подавления. Разработки наших солдат-срочников, которые проходят службу в научной роте военного технополиса «ЭРА», уже используются в зоне СВО.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат узнал, как молодым ученым удалось создать устройства, способные обмануть РЭБ, и другие секреты производства.

Это первый российский дрон-камикадзе, в котором может появиться искусственный интеллект. Его внедрение тоже порой требует работы паяльником.

«Внедряем сюда элементы технического зрения для донаведения на последнем участке траектории, когда на него воздействуют средства радиоэлектронного подавления противника», — рассказал начальник лаборатории робототехники военного инновационного технополиса «ЭРА» Андрей Воробьев.

Изделие назвали «Воробей». В этом случае это хищная птица: три частоты диапазона управления, возможность установки системы сброса и крепления различных боеприпасов. Но самое главное преимущество в том, что FPV-коптер собран из российских комплектующих: от элементов двигателя и камеры до батареи. Факт, который нельзя обойти стороной, это то, что в разработке участвовали солдаты-срочники технополиса «ЭРА».

На колесах еще видны следы от грязи — тележку проверяли в условиях бездорожья. Подвоз боекомплекта — это только одно из возможных применений. Смелые идеи здесь приветствуют.

Главное преимущество этого беспилотника — полный иммунитет к системам РЭБ. Все потому что в отличие от обычного FVP-дрона этот команды получает не через радиосигнал, а по тончайшей нити — оптоволокну.

Большая часть их службы Родине проходит без оружия в руках. То, что было показано ранее, результат работы лишь одной лаборатории робототехники. Некоторые разработки — под грифом «секретно». Чтобы поучаствовать во внедрении и исследовании прорывных технологий, в эти научные роты стремятся со всей страны, вот только берут не всех — конкурс.

«Я подал документы и постоянно контролировал себя на сайте министерства обороны», — рассказал оператор научной роты военного инновационного технополиса «ЭРА» Николай Морозов.

Николай Морозов о возможности такой службы узнал из деканата своего вуза. После успешной защиты диплома готовился попасть сюда, чтобы продолжать и служить, и заниматься научной деятельностью, а возможно и найти работу.

Предприятия ВПК, различные НИИ и конструкторские бюро сотрудничают с технополисом.

«Мы объединяем в себе 16 научных направлений, такого нигде нет. Они смежные и объединяют различные области науки, начиная от медицины, заканчивая изучением космоса», — отметил заместитель начальника технополиса по военно-политической работе Александр Зыков.

Алексей Гончаров уже работал на оборонном предприятии в закрытом городе, откуда родом. Туда же планирует вернуться после службы.

«Это весьма большой прорыв в плане технологий, инноваций для нашей армии. То есть целое подразделение, которое набирает специально уже подготовленных людей, которые целый год занимаются наукой на благо обороны, притом именно занимаются теми технологиями, которые нужны прямо здесь и сейчас», — подчеркнул оператор научной роты военного инновационного технополиса «ЭРА» Алексей Гончаров.

Все, кто здесь служит, по сути, молодые ученые. Отбор проходит даже среди офицеров, которые представлены и кандидатами, и докторами наук.

«Это должны быть ученые, имеющие степени кандидата или доктора наук, имеющие опыт научной работы, возможно, образовательной, потому что здесь научно-образовательный кластер в том числе. Имеющие достаточное количество трудов и, конечно, умение работать в коллективе и с коллективом», — сказал врио начальника управления Минобороны РФ по руководству деятельностью военного инновационного технополиса Андрей Морозов.

Но не стоит забывать, что здесь все-таки армия, поэтому строгий распорядок и дисциплина. Впрочем, на обычную воинскую часть это, конечно, совсем не похоже. Несколько современных спортивных комплексов, не говоря уже о том, что живут бойцы научного фронта не в казармах, а как будто в гостиничных номерах.

Изделия, созданные в технополисе «ЭРА», уже успешно используют в зоне СВО, а некоторые из них станут прототипами совершенно новых технологий, которые военнослужащие по призыву развивают каждый день без отрыва от срочной службы.