Расчеты «Градов» уничтожили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве.

Тульские десантники уничтожили группу пехоты противника с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты РСЗО дежурят в круглосуточном режиме — боевые задачи требуют быстрого реагирования. Нашей разведкой были выявлены большие скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом поступила «на пульт» Тульских десантников.

Боевые машины немедленно выдвинулись на рабочие позиции. Огонь велся осколочно-фугасными минами на дистанции от четырех до девяти километров, корректировать его помогали расчеты беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.